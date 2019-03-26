Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Теннис / Новости /

Андрееску не смогла завершить матч 1/8 финала с Контавейт на турнире в Майами

Андрееску не смогла завершить матч 1/8 финала с Контавейт на турнире в Майами
Теннис / WTA

Победительница турнира в Индиан-Уэллсе, 18-летняя канадская теннисистка Бьянка Андрееску не смогла завершить матч 1/8 финала на турнире в Майами с эстонкой Анетт Контавейт (21). Встреча, которая была прервана дождём, досрочно завершилась при счёте 6:1, 2:0 в пользу эстонской теннисистки. В ходе матча Андрееску беспокоило правое плечо. Представительница Канады вызывала на корт тренера, ей была оказана помощь, но состояние спортсменки не улучшилось.

Аналогичные проблему Андрееску испытывала и в предыдущем матче, но всё же сумела на втором турнире подряд одолеть немку Анжелику Кербер (8) – 6:4, 4:6, 6:1.

Контавейт за выход в полуфинал сыграет с победительницей матча между датчанкой Каролиной Возняцки (13) и Се Шувэй из Китайского Тайбэя (27).

25 марта 2019 года, понедельник. 20:20 МСК
Майами (ж). 4-й круг
Матч окончен
Анетт Контавейт
Эстония
Анетт Контавейт
А. Контавейт
2 : 0
Rt
Бьянка Андрееску
Канада
Бьянка Андрееску
Б. Андрееску
1 2 3
           
6 2  
1 0  
           
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент