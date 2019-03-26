Андрееску не смогла завершить матч 1/8 финала с Контавейт на турнире в Майами

Победительница турнира в Индиан-Уэллсе, 18-летняя канадская теннисистка Бьянка Андрееску не смогла завершить матч 1/8 финала на турнире в Майами с эстонкой Анетт Контавейт (21). Встреча, которая была прервана дождём, досрочно завершилась при счёте 6:1, 2:0 в пользу эстонской теннисистки. В ходе матча Андрееску беспокоило правое плечо. Представительница Канады вызывала на корт тренера, ей была оказана помощь, но состояние спортсменки не улучшилось.

Аналогичные проблему Андрееску испытывала и в предыдущем матче, но всё же сумела на втором турнире подряд одолеть немку Анжелику Кербер (8) – 6:4, 4:6, 6:1.

Контавейт за выход в полуфинал сыграет с победительницей матча между датчанкой Каролиной Возняцки (13) и Се Шувэй из Китайского Тайбэя (27).