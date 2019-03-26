Федерер вышел в 1/8 финала «Мастерса» в Майами, обыграв Краиновича

Швейцарский теннисист Роджер Федерер вышел в 1/8 финала турнира серии «Мастерс 1000» в Майами. В матче третьего круга четвёртая ракетка соревнований Федерер уверенно обыграл серба Филипа Краиновича со счётом 7:5, 6:3. Встреча продолжалась полтора часа. Федерер 14 раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 3 брейк-пойнта из 10. Краинович подал 2 эйса, трижды ошибся на подаче и реализовал один брейк.

Краинович в третий раз проиграл Федереру. Счёт в личном противостоянии теннисистов в официальных матчах стал 3-0 в пользу швейцарца.

За выход в четвертьфинал турнира серии «Мастерс 1000» в Майами Федерер сыграет с победителем встречи между россиянином Даниилом Медведевым (13) и американцем Райлли Опелкой (Q).