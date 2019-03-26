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Се Шувэй обыграла Возняцки в четвёртом раунде Miami Open

Се Шувэй обыграла Возняцки в четвёртом раунде Miami Open
Теннис / WTA

Датская теннисистка Каролина Возняцки (13) не смогла пробиться в четвертьфинал соревнований категории Premier Mandatory в Майами (США). В трёх партиях она уступила представительнице Китая Се Шувэй (27) – 3:6, 7:6 (7:0), 2:6.

Продолжительность матча составила 2 часа 15 минут. На счету Возняцки 5 эйсов, 4 двойные ошибки и 2 брейк-пойнта из 4. Се Шувэй отметилась 3 двойными ошибками и 6 брейками. Подач навылет китайская теннисистка не выполнила.

Соперником Се Шувэй за выход в полуфинал станет Анетт Контавейт (21) из Эстонии.

Действующей чемпионкой Miami Open является американка Слоан Стивенс. В финале прошлогоднего розыгрыша она оказалась сильнее Елены Остапенко из Латвии со счётом 7:6 (7:5), 6:1.

25 марта 2019 года, понедельник. 23:05 МСК
Майами (ж). 4-й круг
Матч окончен
Се Шувэй
Китайский Тайбэй
Се Шувэй
С. Шувэй
2 : 1
Каролина Возняцки
Дания
Каролина Возняцки
К. Возняцки
1 2 3
           
6 6 0 6
3 7 7 2
           
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