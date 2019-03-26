Халеп в двух сетах обыграла В. Уильямс на турнире в Майами

Румынская теннисистка Симона Халеп (2) пробилась в четвертьфинал соревнований категории Premier Mandatory в Майами (США). В двух партиях она оказалась сильнее представительницы США Винус Уильямс – 6:3, 6:3.

Продолжительность противостояния составила 1 час 13 минут. На счету Халеп 1 подача навылет, 4 двойные ошибки и 4 брейк-пойнтов из 7. Уильямс совершила 1 эйс, допустила 2 двойных ошибки и реализовала 1 брейк-пойнт из 3.

За право выйти в полуфинал соревнований Халеп сразится либо с Ван Яфань, либо с Ван Цян (18).

Действующей чемпионкой Miami Open является американка Слоан Стивенс. В финале прошлогоднего розыгрыша она оказалась сильнее Елены Остапенко из Латвии со счётом 7:6 (7:5), 6:1.