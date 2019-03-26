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Халеп в двух сетах обыграла В. Уильямс на турнире в Майами

Халеп в двух сетах обыграла В. Уильямс на турнире в Майами
Теннис / WTA

Румынская теннисистка Симона Халеп (2) пробилась в четвертьфинал соревнований категории Premier Mandatory в Майами (США). В двух партиях она оказалась сильнее представительницы США Винус Уильямс – 6:3, 6:3.

Продолжительность противостояния составила 1 час 13 минут. На счету Халеп 1 подача навылет, 4 двойные ошибки и 4 брейк-пойнтов из 7. Уильямс совершила 1 эйс, допустила 2 двойных ошибки и реализовала 1 брейк-пойнт из 3.

За право выйти в полуфинал соревнований Халеп сразится либо с Ван Яфань, либо с Ван Цян (18).

Действующей чемпионкой Miami Open является американка Слоан Стивенс. В финале прошлогоднего розыгрыша она оказалась сильнее Елены Остапенко из Латвии со счётом 7:6 (7:5), 6:1.

26 марта 2019 года, вторник. 00:40 МСК
Майами (ж). 4-й круг
Матч окончен
Винус Уильямс
США
Винус Уильямс
В. Уильямс
0 : 2
Симона Халеп
Румыния
Симона Халеп
С. Халеп
1 2 3
           
3 3  
6 6  
           
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