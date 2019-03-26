Рублёв проиграл Шаповалову в третьем круге турнира в Майами

Российский теннисист Андрей Рублёв (Q) не сумел выйти в четвёртый круг турнира в Майами (США), уступив канадцу Денису Шаповалову (20) – 6:3, 7:6 (7:5).

Продолжительность противостояния составила 1 час 36 минут. На счету россиянина 2 подачи навылет и 1 брейк-пойнт из 1. Его соперник совершил 5 эйсов и реализовал 2 брейк-пойнта из 12. Спортсмены не ошибались на подаче.

За право выйти в четвертьфинал Шаповалов сразится с победителем противостояния Стефанос Циципас (Греция, 8) – Леонардо Майер (Аргентина).

В параллельной встрече бельгиец Давид Гоффен, посеянный под 18-м номером, обыграл итальянца Марко Чеккинато (14) – 6:4, 6:4. За право выйти в следующую стадию соревнований Гоффен сразится с победителем матча Фрэнсис Тиафо (США, 28) – Давид Феррер (Испания, WC).