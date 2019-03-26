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Рублёв проиграл Шаповалову в третьем круге турнира в Майами

Рублёв проиграл Шаповалову в третьем круге турнира в Майами
Теннис / ATP

Российский теннисист Андрей Рублёв (Q) не сумел выйти в четвёртый круг турнира в Майами (США), уступив канадцу Денису Шаповалову (20) – 6:3, 7:6 (7:5).

Продолжительность противостояния составила 1 час 36 минут. На счету россиянина 2 подачи навылет и 1 брейк-пойнт из 1. Его соперник совершил 5 эйсов и реализовал 2 брейк-пойнта из 12. Спортсмены не ошибались на подаче.

За право выйти в четвертьфинал Шаповалов сразится с победителем противостояния Стефанос Циципас (Греция, 8) – Леонардо Майер (Аргентина).

В параллельной встрече бельгиец Давид Гоффен, посеянный под 18-м номером, обыграл итальянца Марко Чеккинато (14) – 6:4, 6:4. За право выйти в следующую стадию соревнований Гоффен сразится с победителем матча Фрэнсис Тиафо (США, 28) – Давид Феррер (Испания, WC).

26 марта 2019 года, вторник. 01:45 МСК
Майами (м). 3-й круг
Матч окончен
Денис Шаповалов
Канада
Денис Шаповалов
Д. Шаповалов
2 : 0
Андрей Рублёв
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
1 2 3
           
6 7 7  
3 6 5  
           
26 марта 2019 года, вторник. 02:20 МСК
Майами (м). 3-й круг
Матч окончен
Марко Чеккинато
Италия
Марко Чеккинато
М. Чеккинато
0 : 2
Давид Гоффен
Бельгия
Давид Гоффен
Д. Гоффен
1 2 3
           
4 4  
6 6  
           
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