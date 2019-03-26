Циципас и Тиафо – в четвёртом раунде турнира в Майами

Греческий теннисист Стефанос Циципас, посеянный на турнире в Майами (США) под восьмым номером, вышел в четвёртый круг соревнований, обыграв аргентинца Леонардо Майера.

Продолжительность противостояния составила 1 час 36 минут. На счету Циципаса 3 подачи навылет, 2 двойные ошибки и 2 брейк-пойнта из 11. Его соперник совершил 6 эйсов и допустил 2 двойные ошибки.

За право выйти в четвертьфинал грек сразится с канадцем Денисом Шаповаловым (20), который взял верх над россиянином Андреем Рублёвым (Q).

В параллельной встрече американец Фрэнсис Тиафо (28) в трёх сетах сломил сопротивление испанца Давида Феррера (WC) – 5:7, 6:3, 6:3. За право выйти в следующую стадию соревнований Фрэнсис сразится с бельгийцем Давидом Гоффенос (18).