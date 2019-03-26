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Циципас и Тиафо – в четвёртом раунде турнира в Майами

Циципас и Тиафо – в четвёртом раунде турнира в Майами
Теннис / ATP

Греческий теннисист Стефанос Циципас, посеянный на турнире в Майами (США) под восьмым номером, вышел в четвёртый круг соревнований, обыграв аргентинца Леонардо Майера.

Продолжительность противостояния составила 1 час 36 минут. На счету Циципаса 3 подачи навылет, 2 двойные ошибки и 2 брейк-пойнта из 11. Его соперник совершил 6 эйсов и допустил 2 двойные ошибки.

За право выйти в четвертьфинал грек сразится с канадцем Денисом Шаповаловым (20), который взял верх над россиянином Андреем Рублёвым (Q).

В параллельной встрече американец Фрэнсис Тиафо (28) в трёх сетах сломил сопротивление испанца Давида Феррера (WC) – 5:7, 6:3, 6:3. За право выйти в следующую стадию соревнований Фрэнсис сразится с бельгийцем Давидом Гоффенос (18).

26 марта 2019 года, вторник. 03:30 МСК
Майами (м). 3-й круг
Матч окончен
Стефанос Циципас
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас
2 : 0
Леонардо Майер
Аргентина
Леонардо Майер
Л. Майер
1 2 3
           
6 6  
4 4  
           
26 марта 2019 года, вторник. 02:50 МСК
Майами (м). 3-й круг
Матч окончен
Фрэнсис Тиафо
США
Фрэнсис Тиафо
Ф. Тиафо
2 : 1
Давид Феррер
Испания
Давид Феррер
Д. Феррер
1 2 3
           
5 6 6
7 3 3
           
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