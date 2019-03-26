Вондроушова и Ван Цян вышли в ¼ финала турнира в Майами

Чешская теннисистка Маркета Вондроушова вышла в четвертьфинал турнира в Майами (США), обыграв представительницу Германии Татьяну Марию – 6:4, 6:3.

Продолжительность противостояния составила 1 час 28 минут. На счету чешки 2 подачи навылет, 1 двойная ошибка и 5 брейк-пойнтов из 10. Её соперница совершила 1 эйс, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 2 брейк-пойнта из 3.

За право выйти в полуфинал Вондроушова сразится с победительницей противостояния Каролина Плишкова (Чехия, 5) – Юлия Путинцева (Казахстан).

В параллельной встрече китаянка Ван Цян (18) обыграла соотечественницу Ван Яфань – 7:5, 6:4. За право выйти в полуфинал соревнований Ван Цян сразится с румынкой Симоной Халеп – второй ракеткой турнира.