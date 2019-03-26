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Касаткина и Бенчич вышли в 1/4 финала турнира в Майами в парном разряде

Касаткина и Бенчич вышли в 1/4 финала турнира в Майами в парном разряде
Теннис / WTA

Российская теннисистка Дарья Касаткина и швейцарка Белинда Бенчич пробились в четвертьфинал турнира в Майами (США) в парном заряде. Во втором круге они одолели японку Шуко Аояму и представительницу Беларуси Лидию Морозову со счётом 6:3, 3:6, [15:13]. Продолжительность противостояния составила 1 час 31 минуту.

Дарья и Белинда дважды подали навылет, совершили 3 двойные ошибки и реализовали 3 из 7 брейк-пойнтов. На счету их соперниц ни одного эйса, 8 двойных ошибок и 3 брейка.

За выход в полуфинал Касаткина и Бенчич поспорят с Чань Латишей и Чань Хаочин (8) из Китайского Тайбэя, которые победили россиянку Веронику Кудерметову и голландку Деми Схурс со счётом 7:5, 6:2.

Турнир в Майами завершится 30 марта.

Касаткина и Бенчич победили на старте турнира в Майами в парном разряде
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