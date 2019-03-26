Андрееску: мой организм просто сказал, что с него хватит

Канадская теннисистка Бьянка Андрееску прокомментировала решение сняться по ходу матча 1/8 финала турнира в Майами с эстонкой Анетт Контавейт при счёте 1:6, 0:2.

«Я провела так много матчей. Думаю, мой организм просто сказал, что с него хватит. Врач сказал, что ничего серьёзного не случилось, но я всё ещё чувствую боль и продолжать игру не могла. Я расстроена, но это часть спорта. Я так разочарована случившимся, что даже не вспоминаю о победе в Индиан-Уэллсе. Но, конечно, жаловаться мне не на что. Это был невероятный прорыв, история Золушки, как журналисты любят говорить. Моя мечта сбылась, так что я довольна.

Сегодня я старалась справиться с проблемами с плечом. Думала, что всё наладится, но по ходу матча стало только хуже.



Грунт — одно из моих любимых покрытий. Думаю, моя игра для него подходит. Мне нравится скользить на корте. Я стараюсь скользить на всех покрытиях, но легче всего это делать на грунте. К тому же моему организму легче переносить нагрузки на грунте. С нетерпением жду этой части сезона", — цитирует Андрееску официальный сайт тура.

Бьянка также ответила на вопрос о том, как планирует потратить заработанные призовые — $1,3 млн.

«Я просто так их не оставлю. Я хотела с первых больших призовых купить сумочку Louis Vuitton. Пожалуй, так и сделаю», — призналась Андрееску.