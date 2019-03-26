Контавейт: Андрееску удался настоящий прорыв, я очень её уважаю

Эстонка Анетт Контавейт прокомментировала выход в четвертьфинал турнира в Майами. Её соперница по 1/8 — канадка Бьянка Андрееску — отказалась от продолжения борьбы при счёте 1:6, 0:2.

«Бьянка провела так много матчей. Конечно, она ощущала сильную усталость. Бьянке удался настоящий прорыв, я очень её уважаю. Думаю, сегодня я всё сделала достаточно хорошо. Когда мы вышли на корт, тучи выглядели очень грозно. Я ожидала, что дождь вскоре начнётся. Я немного перекусила, переоделась и вновь стала разминаться.

Первые два матча в Майами получились очень тяжёлыми для меня. Это были упорные битвы. Я осталась довольна своей игрой на тай-брейках, особенно в матче с Томлянович. Я сыграла отлично. Я чувствовала, что уже в Индиан-Уэллсе показывала хороший теннис. У меня был очень трудный поединок с Каролиной Плишковой. Я думала, что показывала теннис неплохого уровня, и невероятно здорово подавала в третьем сете. В целом я довольна своей игрой в последние пару недель", — цитирует Контавейт официальный сайт тура.



Следующей соперницей Анетт будет Се Шувэй из Китайского Тайбэя.

«Мне нравится следить за игрой Се Шувэй. Она действует разнообразно, мне интересно смотреть матчи с её участием. Она выступает прекрасно. В матче с ней сложно найти свой ритм. Мне нужно будет сыграть очень хорошо, чтобы победить её», — сказала Контавейт.