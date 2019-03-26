Тиафо: я снова начинаю набирать ритм, чувствую себя увереннее и увереннее

Американец Фрэнсис Тиафо прокомментировал свою победу в матче третьего раунда соревнований категории «Мастерс» в Майами (США). В трёх партиях он обыграл 36-летнего Давида Феррера из Испании со счётом 5:7, 6:3, 6:3.



«Я снова начинаю набирать нужный ритм, начинаю лучше играть, чувствовать себя с каждым матчем всё увереннее. Даже проиграв первый сет, я пытался просто остаться в игре. Хороший старт второй партии дал мне сил, и я продолжил в том же духе», – цитирует Тиафо официальный сайт АТР.



Следующим соперником Фрэнсиса станет бельгийский теннисист Давид Гоффен, который ранее обыграл Марко Чеккинато из Италии. Напомним, действующим победителем Miami Open является соотечественник Тиафо Джон Иснер.