Кар. Плишкова: в последние недели я не показываю идеальный теннис, но побеждаю

Чешка Каролина Плишкова прокомментировала победу над представительницей Казахстана Юлией Путинцевой в четвёртом круге турнира в Майами со счётом 2:6, 6:3, 7:5.

«Конечно, я допускаю ошибки, но и способна выполнять хорошие удары. Иногда я играю хорошо, а бывает, что допускаю несколько ошибок подряд. Самое важное — найти путь к победе. В последние 2-3 недели я не показываю идеальный теннис, но сражаюсь и одерживаю победы. Это важно.

Путинцева играла отлично. За исключением последнего розыгрыша она ничего мне на корте так просто не отдала", — цитирует Плишкову официальный сайт тура.

За выход в полуфинал Каролина поспорит с соотечественницей Маркетой Вондроушовой.

«Мы вместе выступали в Кубке Федерации, но друг с другом не играли никогда. Думаю, сейчас она выступает потрясающе. Мне кажется, этот матч будет похож на предыдущий. Мои соперницы не так часто ошибаются, поэтому нужно много трудиться для победы», — сказала Плишкова.