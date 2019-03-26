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Поражение Рублёва и победа Федерера – в видеообзоре матчей 3-го круга Miami Open

Поражение Рублёва и победа Федерера – в видеообзоре матчей 3-го круга Miami Open
Теннис / ATP

На турнире категории «Мастерс» в Майами (США) продолжаются матчи третьего раунда. Вашему вниманию — видеообзор главных поединков игрового дня.

Россиянин Андрей Рублёв, после неожиданной победы над Марином Чиличем, не сумел развить успех и уступил 19-летнему канадцу Денису Шаповалову – 3:6, 6:7 (5:7).

37-летний швейцарец Роджер Федерер не испытал серьёзных проблем в матче против серба Филипа Краиновича – 7:5, 6:3. Следующим соперником Роджера станет россиянин Даниил Медведев.

Греческий теннисист Стефанос Циципас в двух партиях обыграл Леонардо Майера из Аргентины – 6:4, 6:4.

Главной неожиданностью игрового дня стал вылет Григора Димитрова из Болгарии, который уступил австралийцу Джордану Томпсону со счётом 5:7, 5:7.

Заключительным матчем игрового дня стала встреча Фрэнсиса Тиафо из США и испанца Давида Феррера. Завершающий карьеру Феррер провёл свой последний матч в Майами, уступив в трёх партиях – 7:5, 3:6, 3:6.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

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