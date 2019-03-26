Федерер: очень впечатлён прогрессом Медведева. 2018 год был для него невероятным

Швейцарец Роджер Федерер прокомментировал предстоящий матч с Даниилом Медведевым из России. Теннисисты встретятся в матче четвёртого раунда соревнований категории «Мастерс» в Майами (США).



«Я с нетерпением жду нашего матча. Я очень впечатлён его прогрессом. Должен сказать, что последний год был для него невероятным… очень впечатляющим», – цитирует 20-кратного победителя турниров «Большого шлема» официальный сайт АТР.



Ранее Федерер и Медведев играли друг с другом дважды – в обоих случаях победу праздновал более опытный и титулованный Роджер.

Действующим победителем престижных соревнований является американец Джон Иснер. В финале прошлогоднего розыгрыша он переиграл Александра Зверева из Германии – 6:7 (4:7), 6:4, 6:4.