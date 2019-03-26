Халеп: игрой Винус можно только восхищаться

Румынская теннисистка Симона Халеп, победившая в четвёртом круге турнира в Майами американку Винус Уильямс со счётом 6:3, 6:3, отметила изменения в игре соперницы.



«В предыдущих матчах Винус очень мощно била по мячу. К тому же сегодня её подача была немного другой. В одном из розыгрышей она играла очень высоко, это было непросто. Но я смогла приспособиться к её действиям. У меня всё получилось.

Игрой Винус можно только восхищаться. Обычно она выполняет сильные удары, но сегодня стала действовать иначе. Это вдохновляет, потому что Уильямс продолжает сохранять концентрацию, она видит игру и знает, как играть с каждой соперницей", — цитирует Халеп официальный сайт тура.



В четвертьфинале Симона сыграет с китаянкой Ван Цян.