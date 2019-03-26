Гаске: сейчас я заново учусь ходить. Любители рады – они обыгрывают меня по 6:1

Француз Ришар Гаске рассказал о восстановительном периоде после операции на паху. По словам теннисиста, боль перешла на приводящую мышцу.



«Шрам немного разошёлся, и у меня появилась боль в мышцах ноги. Я чувствую, что начинаю всё сначала. Заново учусь ходить, бегать, пробивать по мячу… Всё словно в академии.



Я провёл несколько матчей с игроками-любителями, и они обыграли меня по 6:2 и 6:1. Они были счастливы. Я подарил им неделю классных ощущений.



Следующие турниры? Я заявился на Монте-Карло, не более того. Посмотрим. Знаете, многие игроки испытывают большие проблемы в районе 30 лет. Цонга, Бердых, Мюррей… У всех нас по 15 лет карьеры за плечами – очевидно, что это утомляет. Это более тысячи матчей в туре, и рано или поздно приходится платить за это. У меня нет выбора, однако я мотивирован и хочу играть», – цитирует Гаске L'Equipe.

Свой последний матч 32-летний француз провёл в конце октября 2018 года. В данный момент Ришар – 28-я ракетка мира.