Се Шувэй: до сих пор помню, как выполнила 3 эйса на тренировке с Контавейт

Эстонка Анетт Контавейт и представительница Китайского Тайбэя Се Шувэй в преддверии очного противостояния в четвертьфинале турнира в Майами рассказали о совместных тренировках.



«Помню, что у нас было несколько прекрасных совместных тренировок. Мы отлично общаемся. На тренировках она выкладывалась по полной и действовала очень вариативно», — цитирует Контавейт официальный сайт тура.



«Анетт — очень милая девушка. Она выполняет удары не так, как другие. Может быть, как Наоми Осака. Они обе играют агрессивно. Контавейт — единственная теннисистка, на тренировке с которой я выполнила три эйса. До сих пор помню. Обычно эйсы — это не часть моей игры, но на той тренировке мы обе били по мячу очень мощно», — сказала Се Шувэй.

Матч Анетт Контавейт — Се Шувэй в четвертьфинале турнира в Майами состоится сегодня, 26 марта.

