Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Теннис / Новости /

Пресс-секретарь дель Потро: Хуан Мартин повышает интенсивность тренировок

Пресс-секретарь дель Потро: Хуан Мартин повышает интенсивность тренировок
Теннис / ATP

Официальный представитель аргентинского теннисиста Хуана-Мартина дель Потро Хорхе Виали прокомментировал ход восстановления теннисиста после рецидива травмы колена, который он получил по ходу турнира в Дэлрей-Бич.

«На этой неделе Дельпо повышает интенсивность тренировок», – написал Виале в своём «твиттере», прикрепив фотографии теннисиста из спортивного зала.

Напомним, ранее сообщалось, что Хуану-Мартину может потребоваться повторная операция на колене, которая может оставить его без тенниса на ближайшие полгода.

Тем не менее сегодня стало известно, что дель Потро попал в предварительную заявку на грунтовый «Мастерс» в Мадриде (Испания). В данный момент 30-летний аргентинец является восьмой ракеткой мира.

Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент