Чорич: иногда ловлю себя на мысли, что моего уровня игры недостаточно

Хорватский теннисист Борна Чорич прокомментировал свои результаты в первой части текущего сезона.



«Я очень доволен выходом в полуфинал соревнований в Дубае. Даже невзирая на то, что все матчи мне давались очень непросто, каждый раз я выигрывал лишь на решающем тай-брейке. В Индиан-Уэллсе я проиграл Карловичу, и это был один из тех матчей, когда ты никогда не знаешь, что произойдёт.



Теперь я выиграл два матча в Майами, поэтому всё идёт совсем неплохо. Да, иногда я ловлю себя на мысли, что моего уровня игры недостаточно, но это нормально. Главное – идти вперёд и совершенствоваться изо дня в день.



Это же часть пути. В течение двух-трёх лет я застрял между 40-м и 50-м местами в рейтинге. Мне нужно было что-то изменить, чтобы попасть в топ-15, и вот я уже 13-й. Надеюсь, когда-нибудь я попаду и в топ-10», – цитирует Чорича официальный сайт АТР.