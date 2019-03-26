Касаткина и Бенчич не смогли выйти в полуфинал турнира в Майами в парном разряде

Российская теннисистка Дарья Касаткина и швейцарка Белинда Бенчич не смогли выйти в полуфинал турнира в Майами (США) в парном разряде. На стадии 1/4 финала они уступили дуэту из Китайского Тайбэя в составе Чань Латише и Чань Хаочин (8) со счётом 3:6, 6:4, [8:10].

Продолжительность противостояния составила 1 час 30 минут. Дарья и Белинда дважды подали навылет, совершили 4 двойные ошибки и реализовали 4 брейк-пойна из 8. На счету их соперниц 2 эйса, 2 двойные ошибки и 4 брейка.

Действующими чемпионами турнира во Флориде являются австралийка Эшли Барти и американка Коко Вандевей, обыгравшие в прошлогоднем финале чешек Барбору Крейчикову и Катержину Синякову со счётом 6:2, 6:1.

Турнир в Майами завершится 30 марта.