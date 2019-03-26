Иснер продолжил защиту титула в Майами, обыграв в четвёртом круге Эдмунда

Американский теннисист Джон Иснер вышел в 1/4 финала турнира серии «Мастерс 1000» в Майами (США). В матче четвёртого круга седьмая ракетка соревнований на двух тай-брейках обыграл 19-го сеянного, британца Кайла Эдмунда — 7:6 (7:5), 7:6 (7:3).

Продолжительность встречи составила 1 час 40 минут. Победитель матча 17 раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал единственный брейк-пойнт. На счету его соперника 10 эйсов, 2 ошибки на подаче и один рейк.

За выход в полуфинал турнира серии «Мастерс 1000» в Майами Иснер сыграет с победителем встречи между сербом Новаком Джоковичем (1) и испанцем Роберто Баутистой-Агутом (22).

Действующим чемпионом турнира является Иснер, который в прошлогоднем финале обыграл немца Александра Зверева со счётом 6:7 (4:7), 6:4, 6:4.