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Иснер продолжил защиту титула в Майами, обыграв в четвёртом круге Эдмунда

Иснер продолжил защиту титула в Майами, обыграв в четвёртом круге Эдмунда
Теннис / ATP

Американский теннисист Джон Иснер вышел в 1/4 финала турнира серии «Мастерс 1000» в Майами (США). В матче четвёртого круга седьмая ракетка соревнований на двух тай-брейках обыграл 19-го сеянного, британца Кайла Эдмунда — 7:6 (7:5), 7:6 (7:3).

Продолжительность встречи составила 1 час 40 минут. Победитель матча 17 раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал единственный брейк-пойнт. На счету его соперника 10 эйсов, 2 ошибки на подаче и один рейк.

За выход в полуфинал турнира серии «Мастерс 1000» в Майами Иснер сыграет с победителем встречи между сербом Новаком Джоковичем (1) и испанцем Роберто Баутистой-Агутом (22).

Действующим чемпионом турнира является Иснер, который в прошлогоднем финале обыграл немца Александра Зверева со счётом 6:7 (4:7), 6:4, 6:4.

26 марта 2019 года, вторник. 19:10 МСК
Майами (м). 4-й круг
Матч окончен
Кайл Эдмунд
Великобритания
Кайл Эдмунд
К. Эдмунд
0 : 2
Джон Иснер
США
Джон Иснер
Д. Иснер
1 2 3
           
6 5 6 3  
7 7 7 7  
           
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