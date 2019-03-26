Оже-Альяссим – самый юный четвертьфиналист Miami Open после Роддика и Сампраса

Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим, выйдя в четвертьфинал соревнований категории «Мастерс» в Майами (США), вошёл в тройку самых юных участников столь поздней стадии турнира.



В данный момент Феликсу 18 лет 8 месяцев. Четвертьфиналистов Miami Open младше, чем он, всего двое – американцы Пит Сампрас (18 лет 7 месяцев) и Энди Роддик (18 лет 7 месяцев). Испанец Рафаэль Надаль – четвёртый, кому удавалось выйти в четвертьфинал соревнований в 18-летнем возрасте. Тем не менее на момент успеха Рафаэль был старше Оже-Альяссима на два месяца.



Следующим соперником канадского юниора станет хорват Борна Чорич, выбивший из розыгрыша Ника Кирьоса. В ближайший понедельник Феликс станет как минимум 41-й ракеткой мира.

Оже-Альяссим впервые вышел в четвертьфинал «Мастерса», обыграв Басилашвили