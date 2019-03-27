Тиафо победил Гоффена в 1/8 финала «Мастерса» в Майами

Американский теннисист Фрэнсис Тиафо, посеянный на турнире серии «Мастерс-1000» в Майами (США) под 28-м номером, вышел в четвертьфинал, в двух партиях обыграв представителя Бельгии Давида Гоффена (18) со счётом 7:5, 7:6 (8:6). Продолжительность противостояния составила 2 часа 8 минут.

Фрэнсис трижды подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 4 из 12 брейк-пойнтов. На счету его соперника 11 эйсов, 3 двойные ошибки и 3 брейка.

За выход в полуфинал соревнований с призовым фондом $ 9 314 875 Тиафо поспорит с победителем поединка Стефанос Циципас (Греция, 8) — Денис Шаповалов (Канада, 20).

Действующим чемпионом турнира является американец Джон Иснер, который в прошлогоднем финале обыграл немца Александра Зверева со счётом 6:7 (4:7), 6:4, 6:4.