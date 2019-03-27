Циципас проиграл Шаповалову в 1/8 финала «Мастерса» в Майами

Греческий теннисист Стефанос Циципас, посеянный на турнире серии «Мастерс-1000» в Майами (США) под восьмым номером, не сумел пробиться в четвертьфинал, в трёх партиях проиграв представителю Канады Денису Шаповалову (20) со счётом 6:4, 3:6, 6:7 (3:7). Продолжительность противостояния составила 2 часа 15 минут.
Стефанос 7 раз подал навылет, не совершил ни одной двойной ошибки и реализовал 2 из 4 брейк-пойнтов. На счету его соперника 5 эйсов, 4 двойные ошибки и 2 брейка.
За выход в полуфинал соревнований Шаповалов поспорит с американцем Фрэнсисом Тиафо, получившим 28-й номер посева.
Действующим чемпионом турнира является американец Джон Иснер, который в прошлогоднем финале обыграл немца Александра Зверева со счётом 6:7 (4:7), 6:4, 6:4.
27 марта 2019 года, среда. 06:20 МСК
Майами (м). 4-й круг
Матч окончен
Стефанос Циципас
С. Циципас
1 : 2
Денис Шаповалов
Д. Шаповалов
|1
|2
|3
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|6
|3
|6 3
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|4
|6
|7 7
Тиафо победил Гоффена в 1/8 финала «Мастерса» в Майами