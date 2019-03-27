Циципас проиграл Шаповалову в 1/8 финала «Мастерса» в Майами

Греческий теннисист Стефанос Циципас, посеянный на турнире серии «Мастерс-1000» в Майами (США) под восьмым номером, не сумел пробиться в четвертьфинал, в трёх партиях проиграв представителю Канады Денису Шаповалову (20) со счётом 6:4, 3:6, 6:7 (3:7). Продолжительность противостояния составила 2 часа 15 минут.

Стефанос 7 раз подал навылет, не совершил ни одной двойной ошибки и реализовал 2 из 4 брейк-пойнтов. На счету его соперника 5 эйсов, 4 двойные ошибки и 2 брейка.

За выход в полуфинал соревнований Шаповалов поспорит с американцем Фрэнсисом Тиафо, получившим 28-й номер посева.

Действующим чемпионом турнира является американец Джон Иснер, который в прошлогоднем финале обыграл немца Александра Зверева со счётом 6:7 (4:7), 6:4, 6:4.