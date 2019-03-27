Контавейт: это был не лучший мой матч, но я боролась и не сдавалась

Эстонская теннисистка Анетт Контавейт прокомментировала победу над представительницей Китайского Тайбэя Се Шувэй в четвертьфинале турнира в Майами со счётом 3:6, 6:2, 7:5. В третьей партии ей удалось отыграться со счёта 0:4.

«По какой-то причине я с первых розыгрышей чувствовала себя не лучшим образом. Я немного нервничала и не показывала своей лучшей игры, допуская много невынужденных ошибок. Пожалуй, это был не лучший мой матч, но я так рада, что прошла дальше. Я здорово боролась и не сдавалась. Я довольна прогрессом в своей игре и своим позитивным настроем вне зависимости от счёта. Во многих компонентах игры я становлюсь сильнее.

Ближе к концу матча я смогла расслабиться и заиграла лучше. Борьба была упорной, но главным было справиться с собой.

Тренер Найджел Сирс был великолепен. В первом и третьем сетах он старался подбодрить меня. Он видел, что я нервничаю, и говорил, что нужно делать. Он призывал сохранять позитивный настрой и веру в себя. Чувствую, что моя игра движется в правильном направлении.

Мне нравится в Майами. Это прекрасный турнир и великолепный город. Мне здесь очень хорошо", — цитирует Контавейт официальный сайт тура.

В полуфинале Анетт сыграет с австралийской теннисисткой Эшли Барти.