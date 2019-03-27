Оже-Альяссим: первый взрослый матч я выиграл в 14 – от этого проще сейчас, в 18

Канадец Феликс Оже-Альяссим прокомментировал свою победу над грузином Николозом Басилашвили – 7:6 (7:4), 6:4. 18-летний теннисист стал третьим самым юным четвертьфиналистом в истории Miami Open.



«Сегодня речь шла о поиске оптимального пути для победы. К счастью, мне удалось оказать давление на Николоза на тай-брейке первой партии и обеспечить себе комфортный задел. После этого я почувствовал, что у меня есть некоторое преимущество над ним во втором сете. Я оформил два брейка и сумел довести дело до победы.



Свой первый матч на взрослом уровне я выиграл в 14 лет, поэтому я более чем привык к давлению. Думаю, именно благодарю постоянному прессингу и грузу ответственности я и показываю такие результаты в столь юном возрасте», – цитирует Оже-Альяссима официальный сайт АТР.



Следующим соперником канадца станет хорват Борна Чорич.

Оже-Альяссим – самый юный четвертьфиналист Miami Open после Роддика и Сампраса