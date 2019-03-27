Се Шувэй — о камбэке Контавейт: в следующий раз мне нужно быть осторожнее

Представительница Китайского Тайбэя Се Шувэй прокомментировала поражение от эстонки Анетт Контавейт в четвертьфинале турнира в Майами со счётом 6:3, 2:6, 5:7. В третьем сете она выигрывала 4:0, но довести матч до победы не смогла.

«Я всё ещё жива! Просто невероятно: на тренировках у тебя мало что получается, но, выходя на игру, забываешь о том, что было на тренировке, и побеждаешь. Это удивительно. Я довольна своим выступлением и благодарна команде. Она отлично готовит меня к играм.

Иногда бывает так, что, ведя в счёте с большим отрывом, расслабляешься и уже не так мощно бьёшь по мячу, как раньше. Я потянула мышцу, но не хотела вызывать врача. Я думала, что смогу справиться с этим. Проблема с мышцей — это мелочь. Анетт здорово отыгралась со счёта 0:4, учитывая, что я играла хорошо. Она выполнила отличную работу, взяв реванш. В следующий раз мне нужно быть осторожнее.

Дубай стал первым турниром «Премьер 5», на котором я вышла в полуфинал. Так много очков я ещё не зарабатывала. Я взяла 350 очков и была очень этому рада. В США мне нужно было защитить некоторые очки, но я думала: «Даже если не сыграю хорошо, 350 очков у меня уже есть». Такой настрой мне помог.

Мне нужно провести несколько турниров на грунте, чтобы почувствовать это покрытие. Тогда я смогу чувствовать себя лучше. Там совершенно другой ритм. Иногда игра может идти быстро, иногда нет. Два года назад я плохо играла на грунте и вообще весь ритм растеряла. Но внезапно выигрываешь 2-3 матча, и всё налаживается. Никогда не знаешь, как всё сложится. Но я буду сохранять позитивный настрой.

Раньше тренер Пол считал очки и говорил о моём рейтинге, теперь я сама это делаю. Но я стараюсь не оказывать на себя слишком большое давление. Всегда приятно попадать в посев. Я буду продожать упорно работать", — цитирует Се Шувэй официальный сайт тура.