Тарпищев: сейчас у теннисиста 34–36 недель соревнований — это абсурд

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал изменения в формате проведения командных соревнований Кубка Дэвиса и Кубка Федерации.



«Игроки, в принципе, изменениями недовольны. По моим ощущениям, большинство выступают за старый формат. И трудно предположить, что к концу года будет с командами, как они будут выглядеть. Я считаю, что вообще все, что происходит, не совсем корректно для международной федерации.



Теннис превратился в спорт, противоречащий методике спортивной тренировки. Это значит, что теннисист должен играть 23 недели соревнований. 18 зачетных турниров — это 23 недели. И мы понимаем, что весь этот срок нельзя быть в одной форме, и когда некоторые турниры получаются провальными, то эти турниры должны быть компенсированы другими. Выходит, что сейчас у профессионального теннисиста 34–36 недель соревнований — это же вообще абсурд. И очень узкое горлышко для ротации.



Спрашивают, почему ведущие теннисисты сейчас играют до 34–37 лет? Потому что у них выстроены календари, и все подряд турниры они не играют. А молодежи, чтобы войти в элиту, надо, во-первых, года три-четыре, чтобы до 17 лет прорваться в элиту, — это титаническая физическая нагрузка. Все в сторону увеличения травматизма. На сотых номерах в рейтинге мясорубка идет очень серьезная, очень сложно попасть в элитные турниры, которые дают много очков. Я понимаю, бизнес бизнесом, но реальность заключается в том, что это все идет во вред развитию тенниса. Это совершенно точно», – цитирует Тарпищева ТАСС.

Россия начнёт финальный этап Кубка Дэвиса матчем против действующих чемпионов