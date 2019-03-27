Шаповалов – о встрече с Тиафо: Фрэнсис станет великим чемпионом

Канадский теннисист Денис Шаповалов прокомментировал свой выход в четвертьфинал Miami Open. В трёх партиях он обыграл грека Стефаноса Циципаса – 4:6, 6:3, 7:6 (7:3).



«Я знал, что матч против Стефаноса будет тяжёлым. Был готов к долгой битве, и она случилась. Сейчас доволен тем, как я себя контролировал, и тем, как играл в целом», – цитирует Шаповалова официальный сайт АТР.



Следующим соперником канадца станет представитель США Фрэнсис Тиафо.



«Всегда здорово играть против Фрэнсиса. Мы действительно хорошие друзья, и я очень ценю его. Он станет великим чемпионом, и у него впереди очень светлое будущее. Это будет захватывающий матч. Мы оба играем в атаку, поэтому я просто готовлюсь к ещё одному весёлому и тяжёлому матчу».

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