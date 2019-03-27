Кирьос: парень заплатил за мой матч и просит меня поиграть? Я просто послал его

Австралиец Ник Кирьос прокомментировал очередной штраф от судьи, который он получил в матче с Борной Чоричем на турнире в Майами. На брейк-пойнте Чорича в третьей партии Ник вступил в перепалку с болельщиком, за что был наказан – гейм отошёл к сопернику.



«Эти парни на трибунах заплатили деньги, чтобы посмотреть на мою игру, а после этого выкрикивают какие-то нелепые фразы. Я играл 2 часа 20 минут, и тут парень кричит мне: «Давай. Поиграй в теннис!».



Я не собираюсь мириться с этим – только поэтому я послал его. Наверное, мне не стоило так поступать, но это была далеко не та фраза, которую я хотел услышать в самый напряжённый момент матча», – цитирует Кирьоса Tennis 365.



В итоге Кирьос проиграл матч Чоричу, который теперь поспорит с 18-летним канадцем Феликсом Оже-Альяссимом за право сыграть в полуфинале Miami Open.