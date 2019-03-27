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Кирьос: парень заплатил за мой матч и просит меня поиграть? Я просто послал его

Кирьос: парень заплатил за мой матч и просит меня поиграть? Я просто послал его
Теннис / ATP

Австралиец Ник Кирьос прокомментировал очередной штраф от судьи, который он получил в матче с Борной Чоричем на турнире в Майами. На брейк-пойнте Чорича в третьей партии Ник вступил в перепалку с болельщиком, за что был наказан – гейм отошёл к сопернику.

«Эти парни на трибунах заплатили деньги, чтобы посмотреть на мою игру, а после этого выкрикивают какие-то нелепые фразы. Я играл 2 часа 20 минут, и тут парень кричит мне: «Давай. Поиграй в теннис!».

Я не собираюсь мириться с этим – только поэтому я послал его. Наверное, мне не стоило так поступать, но это была далеко не та фраза, которую я хотел услышать в самый напряжённый момент матча», – цитирует Кирьоса Tennis 365.

В итоге Кирьос проиграл матч Чоричу, который теперь поспорит с 18-летним канадцем Феликсом Оже-Альяссимом за право сыграть в полуфинале Miami Open.

26 марта 2019 года, вторник. 21:10 МСК
Майами (м). 4-й круг
Матч окончен
Борна Чорич
Хорватия
Борна Чорич
Б. Чорич
2 : 1
Ник Кирьос
Австралия
Ник Кирьос
Н. Кирьос
1 2 3
           
4 6 6
6 3 2
           
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