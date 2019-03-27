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Баустиста-Агут: победа над Джоковичем в Дохе помогла мне и сегодня

Баустиста-Агут: победа над Джоковичем в Дохе помогла мне и сегодня
Теннис / ATP

Испанец Роберто Баутиста-Агут прокомментировал свою вторую победу в сезоне над первой ракеткой мира Новаком Джокович. В матче четвёртого круга Miami Open он выиграл со счётом 1:6, 7:5, 6:3.

«Сегодня я играл более агрессивно. Я старался играть по максимальному количеству мячей и быть сконцентрированным с самого начала каждого из розыгрышей – как на подаче, так и на приёме. В итоге всё получилось.

Победа над Новаком в Дохе помогла мне, особенно в концовке матча. Она дала мне уверенность в том, что я способен играть на высоком уровне и завершить игру в свою пользу.

Ключевым отрезком стало начало второй партии – я не должен был отпускать Новака далеко в счёте. Он играет очень агрессивно, если получает преимущество, и первый сет это наглядно продемонстрировал», – цитирует Баутиста-Агута официальный сайт АТР.

Следующим соперником испанца станет действующий чемпион соревнований Джон Иснер из США.

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