Баустиста-Агут: победа над Джоковичем в Дохе помогла мне и сегодня

Испанец Роберто Баутиста-Агут прокомментировал свою вторую победу в сезоне над первой ракеткой мира Новаком Джокович. В матче четвёртого круга Miami Open он выиграл со счётом 1:6, 7:5, 6:3.



«Сегодня я играл более агрессивно. Я старался играть по максимальному количеству мячей и быть сконцентрированным с самого начала каждого из розыгрышей – как на подаче, так и на приёме. В итоге всё получилось.



Победа над Новаком в Дохе помогла мне, особенно в концовке матча. Она дала мне уверенность в том, что я способен играть на высоком уровне и завершить игру в свою пользу.



Ключевым отрезком стало начало второй партии – я не должен был отпускать Новака далеко в счёте. Он играет очень агрессивно, если получает преимущество, и первый сет это наглядно продемонстрировал», – цитирует Баутиста-Агута официальный сайт АТР.



Следующим соперником испанца станет действующий чемпион соревнований Джон Иснер из США.

След Серены Уильямс. В Майами знают, как потратить 500 млн долларов с толком Что общего между теннисом и американским футболом, почему Осака значится в сетке дважды и кому достанется чек на 1,35 млн.