Испанец Роберто Баутиста-Агут прокомментировал свою вторую победу в сезоне над первой ракеткой мира Новаком Джокович. В матче четвёртого круга Miami Open он выиграл со счётом 1:6, 7:5, 6:3.
«Сегодня я играл более агрессивно. Я старался играть по максимальному количеству мячей и быть сконцентрированным с самого начала каждого из розыгрышей – как на подаче, так и на приёме. В итоге всё получилось.
Победа над Новаком в Дохе помогла мне, особенно в концовке матча. Она дала мне уверенность в том, что я способен играть на высоком уровне и завершить игру в свою пользу.
Ключевым отрезком стало начало второй партии – я не должен был отпускать Новака далеко в счёте. Он играет очень агрессивно, если получает преимущество, и первый сет это наглядно продемонстрировал», – цитирует Баутиста-Агута официальный сайт АТР.
Следующим соперником испанца станет действующий чемпион соревнований Джон Иснер из США.
Баустиста-Агут: победа над Джоковичем в Дохе помогла мне и сегодня