Стартовала продажа билетов на матч Кубка Федерации Россия – Италия

В продажу поступили билеты на матч Кубка Федерации, в котором сыграют сборные России и Италии. Встреча пройдёт в Москве 20-21 апреля на грунтовом корте, который уложат в легкоатлетическо-футбольном комплексе ЦСКА. На арене будут сооружены временные трибуны на 2400 мест.

В общей сложности матч смогут посетить 3800 болельщиков. Билеты можно приобрести на сайте Федерации тенниса России.



Эта встреча станет восьмой между этими командами. Пять из предыдущих семи матчей завершились победами сборных России и СССР.



Напомним, российская команда успешно выиграла свою региональную группу, поочерёдно обыграв сборные Польши, Дании и Швеции. Невзирая на это, в рейтинге Fed Cup команда опустилась на 13-е место.



Помимо России и Италии за место в плей-офф Мировой группы II поборются следующие пары:



Нидерланды — Япония

Великобритания — Казахстан

Словакия — Бразилия.