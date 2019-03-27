Осака, Халеп, Шарапова и Касаткина вошли в состав участниц турнира в Мадриде

Стал известен состав участников женского турнира категории Premier Mandatory, который пройдёт в Мадриде (Испания) с 4 по 11 мая.

Из игроков топ-10 рейтинга WTA в заявку попали японка Наоми Осака, чешки Петра Квитова и Каролина Плишкова, румынка Симона Халеп, немка Анжелика Кербер, украинка Элина Свитолина, американка Слоан Стивенс, голландка Кики Бертенс и представительница Беларуси Арина Соболенко.

Россию на соревнованиях в столице Испании представят Дарья Касаткина, Мария Шарапова и Анастасия Павлюченкова, сообщает пресс-служба WTA.

В 2018 году победительницей турнира в столице Испании стала чешка Петра Квитова. В финале она в трёх партиях обыграла голландку Кики Бертенс со счётом 7:6 (8:6), 4:6, 6:3.