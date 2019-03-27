Т. Надаль: Рафаэль – великий теннисист, но не бог

Тони Надаль, дядя и бывший тренер испанца Рафаэля Надаля, рассказал о своём отношении к племяннику.



«Рафаэль – великий теннисист, но не более того. Он просто правильный и старательный человек во многих вещах.



Думаю, он не является плохим примером, как для общества в целом, так и для молодежи в частности. Впрочем, не стоит называть его и богом.



В 2005 году многие сказали, что карьера Рафаэля почти закончена – продолжать играть было практически нереально. Тем не менее, он продолжает быть на вершине. Я счастлив, что благодаря Рафе я познакомился с большим количеством интересных людей – если бы я остался в своём городе, этого всего не было бы.



Кроме того, Рафаэль научил меня умению вести борьбу до самого конца и преодолевать любые трудности», – цитирует Тони Tennis World USA.