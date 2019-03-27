Вылет Квитовой и камбэк Контавейт – в видеообзоре матчей 1/4 финала Miami Open

На турнире категории Premier Mandatory в Майами (США) продолжаются матчи четвёртого раунда. Вашему вниманию — видеообзор главных поединков игрового дня.
Австралийская теннисистка Эшли Барти добыла победу над чешкой Петрой Квитовой, не позволив той более претендовать на звание первой ракетки мира – 7:6 (8:6), 3:6, 6:2. В свою очередь Барти впервые в карьере попадёт в топ-10 мирового рейтинга WTA.
Эстонская теннисистка Анетт Контавейт добыла впечатляющую волевую победу над представительницей Китайского Тайбэя Се Шувэй – 3:6, 6:2, 7:5.
Стоит отметить, что эстонка уступала со счётом 0:4 в решающей партии, но сумела добиться победы и прохода в следующий раунд.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
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