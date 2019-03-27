Лейвер: Федерер — величайший теннисист всех времён

11-кратный чемпион турниров «Большого шлема» австралийский теннисист Род Лейвер рассказал, кто, по его мнению, является лучшим теннисистом всех времён.

«Кто лучший теннисист в истории? Определённо не я, конкуренция в теннисе никогда не была такой высокой.

100-й титул Роджера в Дубае был великолепным моментом, я отправил ему сообщение. Я играл в эпохе любителей, теперь теннис — спорт мирового уровня, и это имеет большое значение. Думаю, Федерер является величайшим теннисистом всех времён. Его выступления, рекорды и сама игра уникальны.

Как насчет Рафаэля Надаля? Конечно, он тоже великий.

Так что нам придётся насладиться этим моментом. План Роджера разумный: он играет три или четыре турнира, а затем отдыхает на протяжении шести недель. Думаю, Надаль последует примеру Федерера. У него уже большие травмы", — приводит слова Лейвера Tennis World USA.