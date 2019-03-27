Федерер: мне нравится новое поколение теннисистов

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» швейцарский теннисист Роджер Федерер рассказал об отношении к новому поколению теннисистов Next Gen.

«Не могу никого выделить среди этой группы. Мне действительно нравится наблюдать за молодыми игроками, а также играть против них. Конечно, Стефанос Циципас произвёл впечатление, обыграв меня на Открытом чемпионате Австралии.

Циципас играл в потрясающий теннис на протяжении четырёх сетов, боролся за каждое очко. Феликс Оже-Альяссим демонстрирует это в течение последних двух недель. Знаю его довольно хорошо, и приятно видеть, что он делает следующий шаг в карьере.

С Даниилом Медведевым я играл в прошлом году в Шанхае, а потом он очень устал на турнире в Базеле из-за того, что слишком поздно закончил четвертьфинал. Мне нравится игра Дениса Шаповалова, он отлично бьёт по мячу.

Кроме того, есть и другие ребята, у которых есть свои сильные стороны, поэтому мне нравится Next Gen", — цитирует Федерера Tennis World USA.

Сегодня, 27 марта, Федерер (4) сыграет в 1/4 финала турнира категории «Мастерс» в Майами (США) с российским теннисистом Даниилом Медведевым (13).