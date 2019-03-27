Медведев проиграл Федереру в четвёртом круге турнира в Майами

Российский теннисист Даниил Медведев (11) не смог выйти в четвертьфинал турнира категории «Мастерс» в Майами (США), проиграв в матче четвёртого круга швейцарцу Роджеру Федереру (4) в двух партиях — 4:6, 2:6.

Продолжительность встречи составила 1 час 1 минуту. На счету победителя матча 5 эйсов, ни одной двойной ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта. Его соперник совершил 2 подачи навылет, 1 двойную ошибку и не отметился брейками.

«Чемпионат» вёл прямую текстовую трансляцию матча.

Соперником Федерера в борьбе за выход в полуфинал соревнований станет представитель ЮАР Кевин Андерсон (6).

Действующим победителем престижных соревнований является американец Джон Иснер. В финале прошлогоднего розыгрыша он обыграл Александра Зверева из Германии — 6:7 (4:7), 6:4, 6:4.