Иснер вышел в полуфинал турнира в Майами, обыграв Баутиста-Агута в двух сетах

В четвертьфинале турнира в Майами (США) с призовым фондом $ 9 314 875 американский теннисист Джон Иснер (7) в двух сетах нанёс поражение представителю Испании Роберто Баутиста-Агуту (22) со счётом 7:6 (7:1), 7:6 (7:5). Продолжительность матча составила 1 час 48 минут.

В активе Иснера 24 подачи навылет, 1 двойная ошибка и ни одного реализованного брейк-пойнта из 3. Баутиста-Агут выполнил 3 эйса и 2 раза ошибся на подаче.

За выход в финал Иснер поборется либо с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом (Q), либо с Борной Чоричем (11) из Хорватии.

Напомним, Джон Иснер является действующим победителем соревнований в Майами. В финале прошлогоднего турнира он обыграл немца Александра Зверева со счётом 6:7 (4:7), 6:4, 6:4.