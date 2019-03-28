Кар. Плишкова обыграла Вондроушову в 1/4 финала Miami Open

Чешская теннисистка Каролина Плишкова, посеянная на турнире в Майами (США) под пятым номером, вышла в полуфинал соревнований, обыграв соотечественницу Маркету Вондроушову – 6:3, 6:4.

Продолжительность противостояния составила 1 час 21 минуту. На счету Плишковой 3 подачи навылет, 2 двойные ошибки и 3 брейк-пойнта из 6. Вондроушова совершила 2 эйса, допустила 3 двойных ошибки и реализовала 1 брейк-пойнт из 5.

За право выйти в финал соревнований Плишкова сразится с Симоной Халеп (2) из Румынии, которая в двух сетах обыграла представительницу Китая Ван Цян (18) со счётом 6:4, 7:5.

Действующей чемпионкой Miami Open является американка Слоан Стивенс. В финале прошлогоднего розыгрыша она оказалась сильнее Елены Остапенко из Латвии со счётом 7:6 (7:5), 6:1.