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Кар. Плишкова обыграла Вондроушову в 1/4 финала Miami Open

Кар. Плишкова обыграла Вондроушову в 1/4 финала Miami Open
Теннис / WTA

Чешская теннисистка Каролина Плишкова, посеянная на турнире в Майами (США) под пятым номером, вышла в полуфинал соревнований, обыграв соотечественницу Маркету Вондроушову – 6:3, 6:4.

Продолжительность противостояния составила 1 час 21 минуту. На счету Плишковой 3 подачи навылет, 2 двойные ошибки и 3 брейк-пойнта из 6. Вондроушова совершила 2 эйса, допустила 3 двойных ошибки и реализовала 1 брейк-пойнт из 5.

За право выйти в финал соревнований Плишкова сразится с Симоной Халеп (2) из Румынии, которая в двух сетах обыграла представительницу Китая Ван Цян (18) со счётом 6:4, 7:5.

Действующей чемпионкой Miami Open является американка Слоан Стивенс. В финале прошлогоднего розыгрыша она оказалась сильнее Елены Остапенко из Латвии со счётом 7:6 (7:5), 6:1.

28 марта 2019 года, четверг. 02:10 МСК
Майами (ж). 1/4 финала
Матч окончен
Каролина Плишкова
Чехия
Каролина Плишкова
К. Плишкова
2 : 0
Маркета Вондроушова
Чехия
Маркета Вондроушова
М. Вондроушова
1 2 3
           
6 6  
3 4  
           
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