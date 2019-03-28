Халеп: я не верила, что так скоро буду близка к возвращению на первую строчку

Румынская теннисистка Симона Халеп поделилась впечатлениями от выхода в полуфинал турнира в Майами. В четвертьфинале она обыграла китаянку Ван Цян со счётом 6:4, 7:5. В случае выхода в финал уроженка Констанцы вновь станет первой ракеткой мира.



«Я сейчас узнала от тренера, что мне нужна ещё одна победа для возвращения на первую строчку. Рада, что вновь оказалась в таком положении. Это придаёт мне уверенности, так как после первых двух месяцев сезона я не верила, что так скоро буду к этому близка. Это большое испытание, но мне нравится играть, ощущая давление. Надеюсь, завтра я покажу свой лучший теннис.



Каждый день пребывания на первой строчке — особенный. Если завтра мне удастся вновь стать первой ракеткой мира, я буду этим гордиться.

Когда я приехала на этот турнир, то не думала о шансах занять первую строчку. Эта цель казалась далёкой, я даже не хотела об этом думать. Но теперь осталась лишь одна игра, и я готова говорить об этом, потому что так я буду ощущать большее давление. Это вызов, но в этом нет ничего плохого.

Я стала сильнее, чем раньше. В последние пару лет я проиграла не так много матчей из-за негатива. Сегодня на протяжении пять геймов я ощущала негатив, но смогла изменить ситуацию и постаралась играть с позитивным настроем. Это сработало. Мои последние поражения были связаны с тем, что я сыграла не лучшим образом. В психологическом плане всё хорошо.

Даррен Кэхилл всегда старался привить мне позитивный настрой. Раньше я всё время проявляла негативные стороны, такова моя натура. Но после одного из поражений он сказал мне, что я сама сделала так, что страдаю в одиночку, и именно поэтому проигрываю. Он отметил, что я показываю отличный теннис. Я хочу вновь поблагодарить его за тот момент. Он всё изменил в моей голове и нажал нужную кнопку.

Когда я чувствую, что играю хорошо, то расслабляюсь. Я получаю больше удовольствия от пребывания на корте, это придаёт уверенности, и я могу проводить красивые розыгрыши, как сегодня с ударом с бэкхенда. Я начинаю чувствовать радость на корте, а это самое важное для меня", — цитирует Халеп официальный сайт тура.

В полуфинале Халеп сыграет с чешкой Каролиной Плишковой.