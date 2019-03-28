Кар. Плишкова: мне попадаются соперницы, которые защищаются больше других

Чешская теннисистка Каролина Плишкова прокомментировала победу над соотечественницей Маркетой Вондроушовой в четвертьфинале турнира в Майами со счётом 6:3, 6:4.

«Думаю, я смогла прибавить. На протяжении пары геймов меня словно не было на корте, но и соперница выполняла отличные удары и здорово подавала. Я выиграла напряжённый первый сет, в котором геймы проходили в упорной борьбе. В целом, пожалуй, это был мой лучший матч на турнире. Маркета здорово оборонялась и мне приходилось выполнять дополнительные удары. Но я показала неплохой уровень игры.

Может, в физическом плане я готова не на 100%, так как провела несколько тяжёлых матчей, но в целом чувствую себя отлично. Всегда хорошо проводить много матчей, много сетов и тренировок. Я полностью адаптировалась к местным условиям, особенно к вечерним матчам, потому что всегда играю в это время. Думаю, всё хорошо. Мне попадаются соперницы, которые защищаются больше других. Я вынуждена проводить много долгих розыгрышей, но чувствую себя здорово.

Первый сет прошёл в упорной борьбе. Я просто удерживала свою подачу, хотя геймы были непростыми. Во втором сете со счёта 0:3 я заиграла агрессивнее, и это сработало", — цитирует Плишкову официальный сайт тура.

В полуфинале Каролина сыграет с румынкой Симоной Халеп.

«Думаю, она тоже провела несколько трудных поединков, так что шанс у меня будет. Я прибавляю в игровом плане, мой теннис становится лучше, так что нас ждёт отличный матч, если не сказать больше. Думаю, у меня есть шанс на победу. В наших матчах у меня всегда есть шансы. Конечно, статистика личных встреч не идеальна для меня, но шансы всегда есть», — сказала чешка.