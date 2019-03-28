Кирьос снялся с грунтового турнира в Хьюстоне

Австралиец Ник Кирьос решил отложить старт своих выступлений на грунте в 2019 году. Теннисист отказался от выступлений на соревнованиях в Хьюстоне (США), куда был заявлен ранее.



Интересно, что турнир в Хьюстоне – единственный грунтовый, на котором Ник сыграл в прошлом сезоне. Уступив Иво Карловичу во втором раунде, он снялся со всех оставшихся соревнований, в том числе и с «Ролан Гаррос», из-за травмы локтя. Причина аналогичного решения на этот раз не сообщается.



На последних соревнованиях в Майами 33-я ракетка мира добрался до четвёртого раунда, где уступил хорвату Борне Чоричу.