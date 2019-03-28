Соболенко — об игре в паре с Мертенс: просто соглашаюсь со всем, что она говорит

Белорусская теннисистка Арина Соболенко поделилась впечатлениями от выступления в паре с бельгийкой Элисе Мертенс. Вчера, 27 марта, они вышли в полуфинал турнира в Майами, обыграв канадку Габриэлу Дабровски и китаянку Сюй Ифань со счётом 6:2, 6:2.

«Я просто соглашаюсь со всем, что она говорит. Это хорошая сторона игры в паре. Ты можешь просто сидеть, ничего не говорить и соглашаться с партнёршей. Об Итоговом чемпионате мы не думаем», — цитирует Соболенко официальный сайт тура.

В полуфинале Соболенко и Мертенс сыграют с австралийкой Эшли Барти и представительницей Беларуси Викторией Азаренко.

«Они обе играют отлично, агрессивно. Особенно выделю подачу Барти. Виктория и Эшли — прекрасные теннисистки, так что нас ждёт интересная игра. С нетерпением жду этой встречи.

Перед тем, как уехать из Майами мы весело проведём время, будем есть всё — мороженое и другие сладости", — сказала Соболенко.