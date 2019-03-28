Мертенс: Соболенко очень смешная

Бельгийская теннисистка Элисе Мертенс поделилась впечатлениями от выступления в паре с Ариной Соболенко из Беларуси. Вчера, 27 марта, они вышли в полуфинал турнира в Майами, обыграв канадку Габриэлу Дабровски и китаянку Сюй Ифань со счётом 6:2, 6:2.

«Соболенко очень смешная. Она так расслабленна на корте и на сто процентов вкладывается в каждый удар. Когда она допускает ошибку, то восклицает: „О, я должна была попасть в корт!“. Приходится отвечать ей: „Всё хорошо, ты всё делала правильно“.

В Австралии, когда мы впервые играли вместе, возникал вопрос, когда нам следует менять позиции. Если она выполняет хороший удар или я, что делать дальше? Это ключевые моменты, и теперь мы знаем игру друг друга гораздо лучше. Мы знаем, когда и кому следует вступать. Мы стараемся побеждать и выкладываться в каждом матче. Для нашей пары важна каждая игра", — цитирует Мертенс официальный сайт тура.