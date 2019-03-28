Оже-Альяссим: не ожидал одержать победу над Чоричем, хотел просто побороться

Канадец Феликс Оже-Альяссим прокомментировал свой выход в полуфинал соревнований в Майами (США). 18-летний теннисист стал самым юным участником 1/2 финала Miami Open в истории турнира.



«Уже не первый год Чорич является признанным мастером, и, честно говоря, я не ожидал, что смогу одержать сегодня победу. Я ожидал выдать хороший сет, побороться, как в первой партии. Но вторая партия действительно удивила меня.



Я чувствовал, что у меня есть запас прочности над Борной. С самых первых розыгрышей я чувствовал себя на корте очень комфортно», – цитирует Оже-Альяссима официальный сайт АТР.



За выход в решающий матч турнира канадец поборется с действующим чемпионом Miami Open американцем Джоном Иснером.



Кроме того, сегодняшний успех позволит Феликсу расположиться минимум на 33-й строчке рейтинга АТР, что станет лучшим результатом в его карьере.

Оже-Альяссим – самый юный полуфиналист «Мастерса» в Майами в истории турнира