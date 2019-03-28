15 лет назад состоялся первый очный матч Надаля и Федерера

Сегодня, 28 марта, исполняется 15 лет с первой в истории тенниса встречи испанца Рафаэля Надаля и швейцарца Роджера Федерера. В 2004 году теннисисты сразились в третьем круге «Мастерса» в Майами (США). Тот матч выиграл 17-летний испанец – 6:3, 6:3.



Год спустя теннисисты снова сыграли друг с другом в Майами, но уже в финале турнира. Федерер взял реванш, уйдя со счёта 0:2 по партиям (тогда финалы «Мастерсов» игрались в пятисетовом формате. – Прим. «Чемпионата») – 2:6, 6:7 (4:7), 7:6 (7:5), 6:3, 6:1.



Всего за 15 лет противостояния теннисистов Надаль и Федерер встречались на корте 38 раз. 21 победу праздновал испанец, 15 – швейцарец.

На недавно завершившемся турнире в Индиан-Уэллсе (США) теннисисты могли встретиться в 39-й раз, однако Надаль снялся с турнира за несколько часов до начала полуфинального матча.

Видео можно посмотреть на канале ATP Tour на Youtube.