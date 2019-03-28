Федерер – об Андерсоне: обыграв меня на Уимблдоне, ты привлекаешь моё внимание

Швейцарец Роджер Федерер прокомментировал предстоящий полуфинальный матч на «Мастерсе» в Майами (США). Его соперником станет представитель Южной Африки Кевин Андерсон, который сумел уйти со счёта 0:2 по партиям в их встрече на Уимблдоне-2018. Тогда южноафриканец победил со счётом 2:6 6:7 (7:5), 7:5, 6:4, 13:11.
«Если ты обыграешь меня на Уимблдоне, то однозначно привлечёшь моё внимание. С этой точки зрения я точно знаю, чего стоит ожидать от Кевина завтра.
Матчи против него всегда проходят в упорной борьбе из-за его мощнейшей подачи. Будет интересно посмотреть, что произойдёт завтра», – цитирует Федерера официальный сайт АТР.
Ранее теннисисты встречались друг с другом шесть раз – Федерер победил в пяти случаях.
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