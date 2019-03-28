Иснер защитил скандального судью после того, как тот ошибся не в его пользу

Американец Джон Иснер защитил судью на вышке Мохамеда Лахьяни, который обслуживал его четвертьфинальный матч Miami Open с испанцем Роберто Баутиста-Агутом.



В середине второй партии Лахьяни взял на себя ответственность и, невзирая на молчание линейного арбитра, выкрикнул аут во время подачи Иснера.

Действующий чемпион Miami Open взял видеоповтор, который показал, что мяч с запасом попал в нужный квадрат корта. Стадион тут же разразился недовольным гулом, однако Иснер характерным жестом показал собравшей публике прекратить свист и недовольство.

Интересно, что Иснер более чем хорошо знает Лахьяни. Именно он обслуживал легендарный 11-часовой поединок Джона и француза Николя Маю на Уимблдоне-2010.

В итоге Иснер выиграл поединок на двух тай-брейках и вышел в 1/2 финала, где встретится с 18-летним канадцем Феликсом Оже-Альяссимом.

Напомним, на US Open 2018 Лахьяни стал участником скандала после того, как во время матча Ника Кирьоса и Пьер-Юга Эрбера спустился с вышки, сел рядом с австралийцем и начал подбадривать того.