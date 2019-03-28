Воландри: Кирьос – гений, но он никогда не станет первой ракеткой мира

Экс 25-я ракетка мира из Италии Филиппо Воландри считает, что австралийский теннисист Ник Кирьос никогда не сможет возглавить мировой рейтинг АТР.



«Ник – гений, но, как по мне, он никогда не станет первой ракеткой мира именно из-за такого рода гениальности. Впрочем, он привлекает людей на стадионы. Сейчас никто в теннисе не чередует подачи с руки с выстрелами скоростью 220 км/ч.



Лайович не справился с неординарной манерой Ника. Посмотрим, как Кирьос будет действовать против более сильных игроков», – цитирует Воландри Tennis World USA.



В данный момент 23-летний теннисист располагается на 33-й строчке мирового рейтинга АТР. Его лучшей позицией было 13-е место, которое он занимал в 2016 году.

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